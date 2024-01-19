Ірландія судиться з Британією в ЄСПЛ через суперечливу амністію учасників Лихоліття

Європейський суд з прав людини 19 січня підтвердив, що Ірландія подала судовий позов проти Великої Британії щодо її нового закону, який надає умовну амністію колишнім солдатам і бойовикам, причетним до громадянської війни в Північній Ірландії (Лихоліття).

Повідомлення ЄСПЛ є в розпорядженні "Європейської правди".

Позов стосується закону "про спадщину Лихоліття в Північній Ірландії", який набув чинності в Британії у вересні 2023 року та дозволяє надати імунітет від кримінального переслідування учасникам тих подій, що співпрацюватимуть з урядовою комісією з питань примирення.

Британська сторона раніше пояснювала, що цей крок дозволить уникнути необґрунтованих судів над військовими, які брали участь у подіях 1960-90-х років у Північній Ірландії, а також підвести риску під конфліктом.

Однак закон засудили родини жертв Лихоліття, правозахисні групи та всі основні політичні партії Ірландії, зокрема британські юніоністи та ірландські націоналісти.

В Ірландії вважають, що закон потенційно суперечить Страстноп’ятничній угоді, яка поклала край Лихоліттю й передбачає дотримання рішень Європейського суду з прав людини, пов’язаних зі злочинами того періоду.

Серед іншого, уряд Ірландії просить ЄСПЛ перевірити ймовірні порушення п’ятьох статей Європейської конвенції з прав людини – права на життя, справедливий суд і ефективне поновлення в правах, а також заборону тортур і дискримінації.

У Північній Ірландії протягом 1960-90-х років тривало протистояння на релігійному ґрунті між католиками, які виступали за возз’єднання з Ірландією, і протестантами-прихильниками перебування у складі Сполученого Королівства. Конфлікт, який завершився в 1998 році підписанням так званої Страстноп’ятничної угоди, призвів до загибелі понад 3500 людей.