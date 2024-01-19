Ирландия судится с Британией в ЕСПЧ из-за противоречивой амнистии участников Лихолетья

Европейский суд по правам человека 19 января подтвердил, что Ирландия подала судебный иск против Великобритании относительно ее нового закона, который предоставляет условную амнистию бывшим солдатам и боевикам, причастным к гражданской войне в Северной Ирландии (Лихолетье).

Сообщение ЕСПЧ есть в распоряжении "Европейской правды".

Иск касается закона "о наследии Лихолетья в Северной Ирландии", который вступил в силу в Британии в сентябре 2023 года и позволяет предоставить иммунитет от уголовного преследования участникам тех событий, которые будут сотрудничать с правительственной комиссией по вопросам примирения.

Британская сторона ранее объясняла, что этот шаг позволит избежать необоснованных судов над военными, участвовавшими в событиях 1960-90-х годов в Северной Ирландии, а также подвести черту под конфликтом.

Однако закон осудили семьи жертв Лихолетья, правозащитные группы и все основные политические партии Ирландии, в частности британские юнионисты и ирландские националисты.

В Ирландии считают, что закон потенциально противоречит Соглашению Страстной пятницы, которое положило конец Лихолетью и предусматривает соблюдение решений Европейского суда по правам человека, связанных с преступлениями того периода.

Среди прочего, правительство Ирландии просит ЕСПЧ проверить вероятные нарушения пяти статей Европейской конвенции по правам человека – права на жизнь, справедливый суд и эффективное восстановление в правах, а также запрет пыток и дискриминации.

В Северной Ирландии на протяжении 1960-90-х годов продолжалось противостояние на религиозной почве между католиками, выступавшими за воссоединение с Ирландией, и протестантами-сторонниками пребывания в составе Соединенного Королевства. Конфликт, завершившийся в 1998 году подписанием так называемого Соглашения Страстной пятницы, привел к гибели более 3500 человек.