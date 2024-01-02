Вільнюс продовжив українцям право безкоштовного проїзду у громадському транспорті

Рада Вільнюського самоврядування продовжила українцям право безоплатно користуватися громадським транспортом на 2024-ий рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Це рішення ухвалили ще 13-го грудня, проте воно пройшло повз увагу литовських інформаційних агенцій.

"Встановити, що у 2024 році іноземці, які виїхали з України у зв'язку з військовими діями Російської Федерації, матимуть право на 100% знижку на проїзд у місцевих автобусах та тролейбусах загального користування", – йдеться у рішенні ради.

Біженці з України можуть безплатно користуватися громадським транспортом у Вільнюсі із березня 2022 року.

Наразі безоплатно громадським транспортом у Вільнюсі можуть користуватися також вчителі та інші працівники закладів освіти, культури та соціального обслуговування, які працюють у литовській столиці.

Міська рада литовського Каунаса також вирішила продовжити пільговий режим проїзду у громадському транспорті для українських біженців.

Нагадаємо, країни ЄС продовжили механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – до 4 березня 2025 року.