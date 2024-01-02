Вильнюс продлил украинцам право бесплатного проезда в общественном транспорте

Совет Вильнюсского самоуправления продолжил украинцам право бесплатно пользоваться общественным транспортом на 2024-ый год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Это решение приняли еще 13-го декабря, однако оно прошло мимо внимания литовских информационных агентств.

"Установить, что в 2024 году иностранцы, которые выехали из Украины в связи с военными действиями Российской Федерации, будут иметь право на 100% скидку на проезд в местных автобусах и троллейбусах общего пользования", – говорится в решении совета.

Беженцы из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Вильнюсе с марта 2022 года.

Сейчас бесплатно общественным транспортом в Вильнюсе могут пользоваться также учителя и другие работники учреждений образования, культуры и социального обслуживания, которые работают в литовской столице.

Городской совет литовского Каунаса также решил продлить льготный режим проезда в общественном транспорте для украинских беженцев.

Напомним, страны ЕС продлили механизм временной защиты для беженцев из Украины на один год – до 4 марта 2025 года.