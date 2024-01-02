Посол ЄС після ракетних атак РФ: Росію притягнуть до відповідальності

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова після нової масованої російської ракетної атаки на українські міста заявила, що Україна потребує додаткової підтримки, а Росія буде притягнута до відповідальності.

Про це Матернова написала у вівторок у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Матернова зазначила, що у вівторок Україна стала жертвою чергової жорстокої російської атаки.

"Столиця України Київ та Харків були обстріляні російськими ракетами та безпілотниками. Поранені та вбиті мирні жителі, зруйнована інфраструктура.

Зараз Україна потребує більшої підтримки, щоб врятувати життя. Росія буде притягнута до відповідальності", – заявила посол.

Ukraine 🇺🇦 has felt victim to another savage Russian attack today. Capital Kyiv & Kharkiv pummelled by RU missiles & drones. Civilians injured & killed, infrastructure destroyed.



🇺🇦 needs more support now to save lives.



🇷🇺 will be held accountable. #SlavaUkraïni https://t.co/rURgjFgemj — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) January 2, 2024

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський звинуватив Росію у лицемірстві і запевнив, що відмови від підтримки українців, як того сподівається РФ, не буде.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни у вівторок вранці запустили по Україні 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.