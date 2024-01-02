Посол ЕС после ракетных атак РФ: Россию привлекут к ответственности

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города заявила, что Украина нуждается в дополнительной поддержке, а Россия будет привлечена к ответственности.

Об этом Матернова написала во вторник в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что во вторник Украина стала жертвой очередной жестокой российской атаки.

"Столица Украины Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Раненые и убитые мирные жители, разрушена инфраструктура.

Сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизни. Россия будет привлечена к ответственности", – заявила посол.

Ukraine 🇺🇦 has felt victim to another savage Russian attack today. Capital Kyiv & Kharkiv pummelled by RU missiles & drones. Civilians injured & killed, infrastructure destroyed.



🇺🇦 needs more support now to save lives.



🇷🇺 will be held accountable. #SlavaUkraïni https://t.co/rURgjFgemj — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) January 2, 2024

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.