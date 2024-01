Посол ЕС после ракетных атак РФ: Россию привлекут к ответственности

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города заявила, что Украина нуждается в дополнительной поддержке, а Россия будет привлечена к ответственности.

Об этом Матернова написала во вторник в своем Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Матернова отметила, что во вторник Украина стала жертвой очередной жестокой российской атаки.

"Столица Украины Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Раненые и убитые мирные жители, разрушена инфраструктура.

Сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизни. Россия будет привлечена к ответственности", – заявила посол.

Ukraine 🇺🇦 has felt victim to another savage Russian attack today. Capital Kyiv & Kharkiv pummelled by RU missiles & drones. Civilians injured & killed, infrastructure destroyed.



🇺🇦 needs more support now to save lives.



🇷🇺 will be held accountable. #SlavaUkraïni https://t.co/rURgjFgemj