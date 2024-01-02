Президент Латвии об атаке РФ: Новогодние празднования закончились, Запад должен действовать немедленно

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку РФ, отметил необходимость немедленно оказать помощь Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter (X).

Ринкевичс отметил работу украинской противовоздушной обороны, но добавил, что Украина нуждается в большей помощи.

"Новогодние празднования закончились, и Запад должен быть серьезным и действовать немедленно", – подчеркнул латвийский президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Россию в лицемерии и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как того надеется РФ, не будет.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне во вторник утром запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.