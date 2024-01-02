2023 год стал вторым самым теплым в Британии за всю историю наблюдений

2023 год стал вторым самым теплым в Великобритании за всю историю наблюдений, сообщила во вторник национальная метеорологическая служба страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Reuters.

По данным метеорологической службы, предварительно средняя температура в 2023 году составила 9,97 градуса по Цельсию.

Это немного ниже показателя 2022 года (10,03 градуса по Цельсию) и выше, чем фиксировали в 2014 году (9,88 градуса по Цельсию).

По данным службы, высокому показателю способствовала жара в июне и сентябре, а также – выше средних температур в течение восьми из 12 месяцев прошлого года.

"Наблюдения за климатом Великобритании понятны. Изменение климата влияет на температурные рекорды Великобритании в долгосрочной перспективе", – прокомментировал старший научный сотрудник метеорологической службы Майк Кендон.

Напомним, 2023 год стал для Нидерландов самым влажным и самым жарким с начала наблюдений.

Для Ирландии 2023 год оказался самым теплым в истории наблюдений, побив рекорды предыдущего года.