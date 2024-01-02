Лише 51% латвійців вважає правильним перехід країни на євро

Через десять років після запровадження євро в Латвії 51% її жителів вважають це правильним рішенням.

Про це свідчить опитування дослідницького центру Norstat у співпраці з порталом LSM.lv, пише "Європейська правда".

На запитання "10 років тому Латвія відмовилася від лата і ввела євро. Наскільки ви згодні з тим, що перехід на євро був правильним рішенням?" 22% респондентів відповіли, що повністю згодні, а 29% – радше згодні.

Проти переходу на євро в опитуванні висловились 36% респондентів: 17% латвійців радше не згодні з цим, а 19% – повністю не згодні.

Латвійці віком 18-29 років, які брали участь в опитуванні, частіше погоджувалася з тим, що запровадження євро було позитивним явищем (повністю погодилися 29%, радше погодилися 39%), тоді як серед людей віком 50-59 років таких було менше (повністю погодилися – 17%, скоріше погодилися – 25%).

Підтримка євро серед латвійців вища, ніж серед росіян, які живуть у Латвії: 60% латвійських респондентів схвалюють перехід на євро, тоді як серед російських мешканців таких 33%.

Опитування відбулось із 19 по 28 грудня 2023 року й охопило 1006 респондентів у віці 18-74 років, які користуються інтернетом принаймні раз на тиждень.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел у новорічному зверненні висловився за перехід країни на євро.