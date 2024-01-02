Только 51% латвийцев считает правильным переход страны на евро

Через десять лет после введения евро в Латвии 51% ее жителей считают это правильным решением.

Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра Norstat в сотрудничестве с порталом LSM.lv, пишет "Европейская правда".

На вопрос "10 лет назад Латвия отказалась от лата и ввела евро. Насколько вы согласны с тем, что переход на евро был правильным решением?" 22% респондентов ответили, что полностью согласны, а 29% – скорее согласны.

Против перехода на евро в опросе высказались 36% респондентов: 17% латвийцев скорее не согласны с этим, а 19% – полностью не согласны.

Латвийцы в возрасте 18-29 лет, участвовавшие в опросе, чаще соглашалась с тем, что введение евро было положительным явлением (полностью согласились 29%, скорее согласились 39%), тогда как среди людей в возрасте 50-59 лет таких было меньше (полностью согласились – 17%, скорее согласились – 25%).

Поддержка евро среди латвийцев выше, чем среди русских, живущих в Латвии: 60% латвийских респондентов одобряют переход на евро, тогда как среди российских жителей таких 33%.

Опрос проходил с 19 по 28 декабря 2023 года и охватил 1006 респондентов в возрасте 18-74 лет, которые пользуются интернетом по крайней мере раз в неделю.

Напомним, президент Чехии Петр Павел в новогоднем обращении высказался за переход страны на евро.