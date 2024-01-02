Кулеба ожидает в 2024 году одобрения рамки для конфискации суверенных активов РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины и выразил надежду, что в течение 2024 года удастся принять единые правовые рамки для этого.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона во вторник, передает "Европейская правда".

Глава МИД напомнил, что США и Европейский Союз уже имеют наработки по использованию суверенных активов РФ, а некоторые страны приняли собственные решения, которые создают механизм передачи денег Украине.

"Поэтому теперь мы находимся уже на второй фазе, когда все усилия должны быть сведены в единую правовую рамку. То есть должны быть созданы единые правила для стран Европейского Союза, для стран "Группы семи", – пояснил он.

На вопрос, когда можно ожидать принятия этой правовой рамки, Кулеба ответил: "2024 год".

"Мы были осенью прошлого года еще очень далеко даже от принятия этой рамки, а сейчас уже на уровне G7, на уровне Европейского Союза обсуждается одобрение конкретных правовых норм. Поэтому мы вплотную приблизились к созданию правового регулирования для передачи российских активов", – уверен глава МИД.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по конфискации около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов, замороженных на территории западных стран.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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