У Раді хочуть скасування візиту "лідера іншої держави" на тлі обурливих заяв Фіцо про Україну

Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви "лідера іншої держави", якими той ставить під сумнів суверенітет України.

Відповідний пост Мережко написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами депутата, у держави "має бути якийсь мінімум самоповаги".

"Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та "червона лінія", яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує", – зазначив він.

Мережко додав, що "у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави".

Свій пост голова комітету ВР написав після чергової порції антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу запланований візит в Україну.

Водночас у коментарях під своїм постом Мережко відмовився підтверджувати або спростовувати, що сформулював цю вимогу у відповідь на заяви про словацького прем'єра, і наголосив, що це його "загальне спостереження як юриста-міжнародника".

Нагадаємо, Фіцо напередодні назвав Україну державою, яка перебуває під "абсолютним впливом США", а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії.

"Має бути якийсь компроміс, який буде дуже болючим для обох сторін. А чого вони чекають? Що росіяни підуть з Криму, Донбасу і Луганська? Це нереально", – сказав Фіцо.

Також він сказав, що під час зустрічі з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем він має намір сказати, що усіляко блокуватиме вступ України в НАТО.

Перед цим на пресконференції з угорським прем'єром Віктором Орбаном Фіцо укотре повторив раніше озвучувану ним тезу про те, що війна РФ проти України "не має військового рішення".

Пізніше він вдався до відвертого повторення тез роспропаганди про те, що Захід "заборонив українському політичному керівництву укладати перемир’я" з Росією на початку повномасштабного вторгнення, тому що "покладався на те, що, вливаючи мільярди і зброю в Україну, Україна принесе пораненого російського ведмедя на тарілочці".