В Раде хотят отмены визита "лидера другого государства" на фоне возмутительных заявлений Фицо об Украине

Депутат Верховной Рады, председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко требует решительной реакции за заявления "лидера другого государства", которыми тот ставит под сомнение суверенитет Украины.

Соответствующий пост Мережко написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам депутата, у государства "должен быть какой-то минимум самоуважения".

"Абсолютно недопустимо делать вид, что ничего не происходит, когда лидер другого государства делает заявления, которые ставят под сомнение суверенитет государства. Это уже та "красная линия", которая требует решительной и недвусмысленной реакции, особенно когда лидер другого государства делает такие позорные заявления накануне визита в то государство, суверенитет которого он отрицает", – отметил он.

Мережко добавил, что "в таких случаях визит отменяется, а МИД делает соответствующее заявление, направленное на защиту суверенитета и чести своего государства".

Свой пост глава комитета ВР написал после очередной порции антиукраинских заявлений премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у которого на среду запланирован визит в Украину.

В то же время в комментариях под своим постом Мережко отказался подтверждать или опровергать, что сформулировал это требование в ответ на заявления о словацком премьере, и подчеркнул, что это его "общее наблюдение как юриста-международника".

Напомним, Фицо накануне назвал Украину государством, которое находится под "абсолютным влиянием США", а также намекнул, что ей придется отдать часть своей территории России.

"Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. А чего они ждут? Что россияне уйдут из Крыма, Донбасса и Луганска? Это нереально", – сказал Фицо.

Также он сказал, что во время встречи с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем он намерен сказать, что всячески будет блокировать вступление Украины в НАТО.

Перед этим на пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном Фицо в очередной раз повторил ранее озвучиваемый им тезис о том, что война РФ против Украины "не имеет военного решения".

Позже он прибегнул к откровенному повторению тезисов роспропаганды о том, что Запад "запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие" с Россией в начале полномасштабного вторжения, потому что "полагался на то, что, вливая миллиарды и оружие в Украину, Украина принесет раненого российского медведя на тарелочке".