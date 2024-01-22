Глава МИД Латвии: Россию нужно остановить, иначе она не остановится

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что поддержка Украины будет среди ключевых тем обсуждения встречи глав МИД стран Евросоюза, и призвал не сомневаться, что ЕС своей поддержкой Украины заботится о собственном безопасном будущем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед началом встречи 22 января.

"Думаю, нам пора открыть глаза и осознать, что Россия не прекратит войну против Украины. Россия остановится, только если ее остановить активными действиями. Украинцы готовы продолжать борьбу, и Украина нуждается в нашей сплоченной поддержке, поддержке ЕС", – подчеркнул Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что страны должны договориться о решениях, которые гарантируют наличие финансовой и военной поддержки для Украины в последующие годы.

"Для любого, кто думает, что поддержка Украины – это "слишком дорого" и эти деньги можно было потратить иначе, могу сказать только одно: в будущем это станет только дороже. Если мы сейчас не поможем Украине остановить Россию, впоследствии это будет стоить нам еще больше. Потому что Россия не остановится – пока ее не остановить. Это в наших силах, и это точно в наших интересах", – подчеркнул глава МИД Латвии.

Кариньш выразил уверенность, что "в ближайшие недели", когда состоится встреча уже на уровне лидеров государств, в ЕС достигнут согласия относительно решений, которые нужны для финансовой и военной поддержки Украины.

Напомним, недавно Латвия анонсировала следующий пакет военной помощи для Украины, в который войдут в том числе гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые и зенитные системы.

Также стало известно, что Латвия играет ведущую роль в так называемой "коалиции дронов" для поддержки Украины и в этой группе всего около 20 союзников.