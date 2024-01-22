В Австрії попереджають про зростання активності ультраправих

Міністерство внутрішніх справ Австрії 22 січня попередило про "помітний приплив" ультраправих до країни на тлі арештів двох членів екстремістських угруповань за останні кілька тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Австрійське МВС повідомило про арешт двох чоловіків в окремих справах, починаючи з грудня. 20-річного молодика затримали за ймовірну участь у міжнародній групі білих расистів Feuerkrieg Division, а 40-річного чоловіка – за прихильність до нацистської ідеології.

"Так звані нові праві наразі становлять найбільший виклик у сфері правого екстремізму. "Нові праві" в Австрії, зокрема "Ідентифікаційний рух Австрії" (IBÖ) та "Австрійці" (DO5), використовують усі кризи останніх років, як-то пандемія COVID-19, загарбницька війна Росії проти України та інфляція, для зміцнення своєї структури та пропаганди", – йдеться в повідомленні відомства.

В уряді Австрії вважають, що наразі голова мета ультраправих – отримання впливовішого статусу й охоплення якнайбільшої кількості людей своєю ідеологією.

"Наразі спостерігається помітний приплив (ультраправих до Австрії. – Ред.), хоча точні числа важко визначити", – додають в МВС країни, де нагадують, що ультраправі раніше були причетні до насильницьких інцидентів, заворушень і нападів на поліцію.

Попередження Міністерства внутрішніх справ Австрії з’явилось на тлі численних протестів проти ультраправих у сусідній Німеччині, викликаних інформацією у ЗМІ про те, що члени "Альтернативи для Німеччини" на зустрічі з екстремістами обговорювали вислання іммігрантів і "неасимільованих громадян".

Серед учасників переговорів був Мартін Зеллнер, який очолює "Ідентифікаційний рух Австрії". Він підтримує теорію змови про те, що хтось намагається замінити "корінне" біле населення Європи небілими мігрантами.