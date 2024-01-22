В Австрии предупреждают о росте активности ультраправых

Министерство внутренних дел Австрии 22 января предупредило о "заметном притоке" ультраправых в страну на фоне арестов двух членов экстремистских группировок за последние несколько недель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Австрийское МВД сообщило об аресте двух мужчин по отдельным делам, начиная с декабря. 20-летнего парня задержали за вероятное участие в международной группе белых расистов Feuerkrieg Division, а 40-летнего мужчину – за приверженность к нацистской идеологии.

"Так называемые новые правые сейчас представляют самый большой вызов в сфере правого экстремизма. "Новые правые" в Австрии, в частности "Идентификационное движение Австрии" (IBÖ) и "Австрийцы" (DO5), используют все кризисы последних лет, такие как пандемия COVID-19, захватническая война России против Украины и инфляция, для укрепления своей структуры и пропаганды", – говорится в сообщении ведомства.

В правительстве Австрии считают, что сейчас главная цель ультраправых – получение более влиятельного статуса и охват как можно большего количества людей своей идеологией.

"Сейчас наблюдается заметный приток (ультраправых в Австрию. – Ред.), хотя точные числа трудно определить", – добавляют в МВД страны, где напоминают, что ультраправые ранее были причастны к насильственным инцидентам, беспорядкам и нападениям на полицию.

Предупреждение Министерства внутренних дел Австрии появилось на фоне многочисленных протестов против ультраправых в соседней Германии, вызванных информацией в СМИ о том, что члены "Альтернативы для Германии" на встрече с экстремистами обсуждали высылку иммигрантов и "неассимилированных граждан".

Среди участников переговоров был Мартин Зеллнер, возглавляющий "Идентификационное движение Австрии". Он поддерживает теорию заговора о том, что кто-то пытается заменить "коренное" белое население Европы небелыми мигрантами.