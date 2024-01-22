Посол Британії розповів, що стане новим аргументом за вступ України в НАТО

Посол Британії в Києві Мартін Гарріс вважає, що інтеграція військово-промислових комплексів України та держав Заходу стане ще одним аргументом на користь українського вступу до НАТО.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

Гарріс зазначив, що для нього як для посла є пріоритетом нарощення потужностей ВПК для збільшення виробнитцва зброї на підтримку України.

"У грудні ми вже організували приїзд представників британського ВПК до України, і там були дуже потужні компанії, такі як BAE Systems, Babcock International, Thales UK. BAE Systems також відкрили офіс у Києві.

А зараз ми маємо створити новий альянс також у сфері ВПК, і стимулювати виробництво зброї як тут, в Україні, і у західних державах-партнерах України", – наголосив посол.

За словам Гарріса, якщо не тільки військові, а й військово-промислові комплекси України і держав Альянсу будуть інтегровані, то це "буде ще один аргумент для вступу України до НАТО".

Коментуючи, що потрібно, аби Україна отримала запрошення від держав-членів приєднатись до НАТО, Гарріс відповів: слід переконати всіх членів Альянсу, що вступ України в їхніх інтересах.

"Велика Британія має дуже чітку позицію щодо цього: ми вважаємо, що це в наших інтересах", – запевнив дипломат.

Нагадаємо, в листопаді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що отримав підтвердження від колег з держав НАТО про готовність до об'єднання їхніх військово-промислових комплексів, що також передбачає й інтеграцію українського ВПК.

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