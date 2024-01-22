Посол Британии рассказал, что станет новым аргументом за вступление Украины в НАТО

Посол Великобритании в Киеве Мартин Харрис считает, что интеграция военно-промышленных комплексов Украины и государств Запада станет еще одним аргументом в пользу украинского вступления в НАТО.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Харрис отметил, что для него как для посла является приоритетом наращивание мощностей ВПК для увеличения производства оружия в поддержку Украины.

"В декабре мы уже организовали приезд представителей британского ВПК в Украину, и там были очень мощные компании, такие как BAE Systems, Babcock International, Thales UK. BAE Systems также открыли офис в Киеве.

А сейчас мы должны создать новый альянс также в сфере ВПК, и стимулировать производство оружия как здесь, в Украине, так и в западных государствах-партнерах Украины", – подчеркнул посол.

По словам Харриса, если не только военные, но и военно-промышленные комплексы Украины и государств Альянса будут интегрированы, то это "будет еще один аргумент для вступления Украины в НАТО".

Комментируя, что нужно, чтобы Украина получила приглашение от государств-членов присоединиться к НАТО, Харрис ответил: следует убедить всех членов Альянса, что вступление Украины в их интересах.

"Великобритания имеет очень четкую позицию по этому поводу: мы считаем, что это в наших интересах", – заверил дипломат.

Напомним, в ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что получил подтверждение от коллег из государств НАТО о готовности к объединению их военно-промышленных комплексов, что также предусматривает и интеграцию украинского ВПК.

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