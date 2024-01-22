Палата лордів Британії забракувала ключову імміграційну реформу прем’єра

Верхня палата британського парламенту, Палата лордів, 22 січня відхилила урядовий план депортації мігрантів до Руанди, де вони мають чекати на рішення щодо надання притулку і який викликав критику правозахисників і суперечки всередині владної Консервативної партії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

У своєму рішенні, яке підтримали 214 голосів проти 171, Палата лордів висловилась проти ратифікації королем угоди між Британією та Руандою про депортацію мігрантів "доти, доки не буде повністю реалізовано передбачений нею захист".

Саме на основі цієї угоди, яка містить домовленості про "безпечне" розміщення шукачів притулку в Британії в Руанді, уряд на чолі з прем’єр-міністром Ріші Сунаком представив свій імміграційний законопроєкт.

Палата лордів може лише рекомендувати відкласти ратифікацію договору, а не відкласти її – для цього потрібне аналогічне рішення Палати громад. Але якщо її позиція не змінюватиметься, проходження законопроєкту уряду Сунака може затягнутись.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Минулого року план визнав незаконним британський Верховний суд, після чого уряди Британії та Руанди підписали новий договір із певними гарантіями безпеки для мігрантів.

План викликав гострі суперечки в Палаті представників і поміж членів британської Консервативної партії, одне крило якої налаштоване на радикальні заходи зі скорочення міграції, інше – виступає за дотримання міжнародного права.