Палата лордов Британии забраковала ключевую иммиграционную реформу премьера

Верхняя палата британского парламента, Палата лордов, 22 января отклонила правительственный план депортации мигрантов в Руанду, где они должны ждать решения о предоставлении убежища и который вызвал критику правозащитников и споры внутри правящей Консервативной партии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

В своем решении, которое поддержали 214 голосов против 171, Палата лордов высказалась против ратификации королем соглашения между Британией и Руандой о депортации мигрантов "до тех пор, пока не будет полностью реализовано предусмотренную ею защиту".

Именно на основе этого соглашения, которое содержит договоренности о "безопасном" размещении искателей убежища в Британии в Руанде, правительство во главе с премьер-министром Риши Сунаком представило свой иммиграционный законопроект.

Палата лордов может лишь рекомендовать отложить ратификацию договора, а не отложить ее – для этого нужно аналогичное решение Палаты общин. Но если ее позиция не будет меняться, прохождение законопроекта правительства Сунака может затянуться.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия на малых лодках через Ла-Манш и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

В прошлом году план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Британии и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в Палате представителей и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.