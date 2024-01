Генсек Совета Европы осудила новые удары РФ по украинским городам

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на новую массированную атаку России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление она опубликовала в своем Twitter (X).

"Решительно осуждаю еще одну неизбирательную российскую атаку по Киеву и Харькову. Такие варварские действия должны прекратиться", – написала она.

I strongly condemn yet another indiscriminate attack by 🇷🇺 on Kyiv & Kharkiv: these barbaric acts have to stop/Je condamne fermement une nouvelle attaque aveugle de la 🇷🇺 contre Kiev et Kharkiv : ces actes barbares doivent cesser @coe @UKRinCoE @CoESpokesperson