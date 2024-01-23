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Генсек Совета Европы осудила новые удары РФ по украинским городам

Вторник, 23 января 2024, 10:28

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отреагировала на новую массированную атаку России по украинским городам.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление она опубликовала в своем Twitter (X).

"Решительно осуждаю еще одну неизбирательную российскую атаку по Киеву и Харькову. Такие варварские действия должны прекратиться", – написала она.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице в результате падения обломков сбитых ракет пострадали 18 человек, среди них дети.

В Харькове три человека погибли и 35 ранены.

Воздушные силы сообщили, что всего уничтожили 21 вражескую ракету из 41, в том числе 5 баллистических "Искандеров".

Польша активизировала авиацию на фоне массированной ракетной атаки РФ на Украину.

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