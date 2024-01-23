У Франції затримали людей з авто, яке протаранило барикаду фермерів на дорозі
Водія та пасажирів автомобіля, який протаранив солом’яну барикаду фермерів на дорозі на півдні Франції та смертельно травмував жінку, взяли під варту.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У прокуратурі міста Фуа розповіли журналістам, що в автомобілі був водій та двоє пасажирок, їх затримали одразу після інциденту.
За першими висновками слідчих, водій не мав наміру наїхати на протестувальників і стався нещасний випадок.
Префектура департаменту тим часом підтвердила, що внаслідок наїзду одна людина загинула і двоє отримали травми.
На випадок вже відреагували низка французьких політиків, серед яких і новопризначений міністр сільського господарства, який назвав це "драмою для усіх".
Нагадаємо, вранці 23 січня фермери заявили, що їхню блокаду на одній з доріг на півдні країни "протаранив" автомобіль, внаслідок чого одна жінка загинула, а її чоловік і донька госпіталізовані.
Ще з вечора 22 січня фермери почали перекривати дороги у багатьох місцях по всій території країни, використовуючи свою техніку та блоки з соломи. Акції є додатковим тиском на владу на тлі переговорів, що почалися з понеділка.
Аграрії хочуть, серед іншого, спрощення обов’язкових бюрократичних процедур та м’якшого тиску норм, які впроваджуються для зменшення викидів парникових газів і захисту довкілля.
Нагадаємо, перед цим пройшли масштабні протести німецьких фермерів, а також румунських перевізників та аграріїв.