Во Франции задержали людей из авто, протаранившего баррикаду фермеров на дороге

Водителя и пассажиров автомобиля, который протаранил соломенную баррикаду фермеров на дороге на юге Франции и смертельно травмировал женщину, взяли под стражу.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

В прокуратуре города Фуа рассказали журналистам, что в автомобиле был водитель и две пассажирки, их задержали сразу после инцидента.

По первым выводам следователей, водитель не намеревался наехать на протестующих и произошел несчастный случай.

Префектура департамента тем временем подтвердила, что в результате наезда один человек погиб и двое получили травмы.

На случай уже отреагировали ряд французских политиков, среди которых и новоназначенный министр сельского хозяйства, который назвал это "драмой для всех".

Напомним, утром 23 января фермеры заявили, что их блокаду на одной из дорог на юге страны "протаранил" автомобиль, в результате чего одна женщина погибла, а ее муж и дочь госпитализированы.

Еще с вечера 22 января фермеры начали перекрывать дороги во многих местах по всей территории страны, используя свою технику и блоки из соломы. Акции являются дополнительным способом давлением на власть на фоне начавшихся с понедельника переговоров.

Аграрии хотят, среди прочего, упрощения обязательных бюрократических процедур и более мягкого давления норм, которые внедряются для уменьшения выбросов парниковых газов и защиты окружающей среды.

Напомним, перед этим прошли масштабные протесты немецких фермеров, а также румынских перевозчиков и аграриев.