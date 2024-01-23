Найвищий суд Німеччини підтримав заборону на держфінансування крайньої правої партії

Федеральний конституційний суд Німеччини схвалив заборону на держфінансування правоекстремістської "Національної демократичної партії".

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Колишня "Національна демократична партія", яка зараз функціонує під назвою Die Heimat ("Дім"), відповідно до рішення суду протягом щонайменш наступних 6 років не може отримувати державне фінансування та не буде мати ніяких податкових пільг на внески та інші подарунки.

Парламент і уряд зверталися з такою ініціативою щодо партії ще у 2019 році, після того, як Федеральний конституційний суд не підтримав заборону діяльності партії. Тоді суд визнав, що політсила у своїх ідеях нагадує націонал-соціалізм та декларує антиконституційні цілі, проте вирішив, що вона надто дрібна і невпливова для того, щоб вважати її серйозною загрозою для нацбезпеки.

На практиці рішення суду означає для партії лише втрату податкових пільг: вона після 2020 року не мала державного фінансування, оскільки його отримують лише політсили, які набрали на європейських чи загальнонімецьких виборах понад 0,5% голосів, або ж щонайменш 1% на земельних виборах.

Рішення КС у цьому питанні чекали як прецеденту ті, хто розглядає можливість заборони чи позбавлення фінансування правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Нагадаємо, в неділю у Німеччині пройшла чергова хвиля демонстрацій проти ідей крайніх правих партій. Окремі заходи, як у Мюнхені, виявилися настільки масштабними, що поліція наказала їм розходитися.

Поштовхом до протестів і розмов про заборону партії "АдН" стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих за участю її представників, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.