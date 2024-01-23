Высший суд Германии поддержал запрет на госфинансирование ультраправой партии

Федеральный конституционный суд Германии одобрил запрет на госфинансирование правоэкстремистской "Национальной демократической партии".

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Бывшая "Национальная демократическая партия", которая сейчас функционирует под названием Die Heimat ("Дом"), согласно решению суда в течение как минимум следующих шести лет не может получать государственное финансирование и не будет иметь никаких налоговых льгот на взносы и другие подарки.

Парламент и правительство обращались с такой инициативой в отношении партии еще в 2019 году, после того как Федеральный конституционный суд не поддержал запрет деятельности партии. Тогда суд признал, что политсила в своих идеях напоминает национал-социализм и декларирует антиконституционные цели, однако решил, что она слишком мелкая и невлиятельная для того, чтобы считать ее серьезной угрозой для нацбезопасности.

На практике решение суда означает для партии лишь потерю налоговых льгот: она после 2020 года не имела государственного финансирования, поскольку его получают только политсилы, которые набрали на европейских или общегерманских выборах более 0,5% голосов или же не менее 1% на земельных выборах.

Решения Конституционного суда по этому вопросу ждали как прецедента те, кто рассматривает возможность запрета или лишения финансирования правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Напомним, в воскресенье в Германии прошла очередная волна демонстраций против идей крайне правых партий. Отдельные мероприятия, как в Мюнхене, оказались настолько масштабными, что полиция приказала им расходиться.

Толчком к протестам и разговорам о запрете партии "Альтернатива для Германии" стало обнародование информации о встрече крайне правых с участием ее представителей, на которой обсуждали идею о массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.