"Альтернатива для Німеччини" у разі приходу до влади допускає референдум про вихід з ЄС

Німецька ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у разі приходу до влади не відкидає проведення референдуму про членство в ЄС на кшталт Brexit.

Про це заявила лідерка партії Аліса Вайдель в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Вайдель, говорячи про Brexit, назвала вихід Великої Британії з ЄС "абсолютно правильним".

"Це зразок для Німеччини, що можна прийняти таке суверенне рішення", – сказала вона.

Вайдель наголосила, що якщо у країні після виборів буде сформований уряд на чолі з "Альтернативою для Німеччини", то він буде прагнути реформувати ЄС і усунути його "дефіцит демократії". У тому числі – шляхом обмеження повноважень Європейської комісії.

"Але якщо реформа неможлива, якщо ми не зможемо відновити суверенітет країн-членів ЄС, ми повинні дозволити людям вирішувати, як це зробила Британія. І ми могли б провести референдум щодо Dexit – виходу Німеччини з ЄС", – сказала вона.

Ця ідея порушує велике табу в Німеччині, де провідні партії є глибоко проєвропейськими.

Крім того, німецька конституція накладає жорсткі обмеження на проведення національних плебісцитів, і навіть якби такий відбувся, опитування показують, що переважна більшість німців проголосувала б за те, щоб залишитися в ЄС. Однак серед виборців "Альтернативи для Німеччини" підтримка ЄС є найслабшою.

Нагадаємо, в неділю у Німеччині пройшла хвиля демонстрацій проти ідей крайніх правих партій та політики "АдН".

Поштовхом до протестів і розмов про заборону партії "АдН" стало оприлюднення інформації про зустріч крайніх правих за участю її представників, на якій обговорювали ідею про масову депортацію з країни осіб іммігрантського походження.

Також у Німеччині почалися розмови про позбавлення "АдН" фінансування, проте з правової точки зору це може бути складно.