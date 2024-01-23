Старейший монарх Европы обещает оставаться на троне до конца

Норвежский король, 86-летний Харальд V заявил, что не будет следовать примеру датского монарха Маргрете и отрекаться от трона при жизни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Во время посещения пресс-клуба в Осло Харальда V спросили о поступке королевы Дании Маргрете, которая неожиданно объявила об отречении от престола в новогодней речи. Он отрицал, что события в соседней стране повлияли на его решение.

"Я придерживаюсь того, что говорил раньше: я принял присягу перед Стортингом (парламентом. – Ред.), и она длится до конца жизни", – сказал норвежский монарх.

На вопрос, задумывался ли Харальд V об отставке, тот категорически ответил: "Нет. Как я уже говорил, я буду оставаться (на престоле. – Ред.), пока могу. Так поступал мой дед, так поступал мой отец".

Король Норвегии Харальд V находится на престоле уже 33 года. Он – старейший монарх европейского государства, и несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, продолжает выполнять свои обязанности. Обязанности Харальда как главы государства Норвегии являются церемониальными, он не имеет никакой политической власти.

Наследником норвежского королевского престола является его единственный сын, 50-летний кронпринц Хокон.

Напомним, 14 января в Дании на престол взошел король Фредерик Х, после того как его мать, королева Маргрете II, отреклась от трона после 52 лет правления. Такое в стране произошло впервые за 900 лет.