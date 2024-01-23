Премьер Чехии снова заявил, что страна вскоре избавится от энергозависимости от РФ

Премьер-министр Чехии Петр Фиала 23 января объявил, что страна "вскоре" полностью избавится от зависимости от энергетического сырья из России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На сегодняшней конференции "Эффективная энергетика" в чешском парламенте Фиала заявил, что зависимость Чехии от сырья из России долгое время недооценивалась, что стало очевидным после российского вторжения в Украину.

Он, однако, добавил, что сокращение поставок из России происходит очень быстро.

"Что касается газа, то это (поставки газа из России. – Ред.) почти завершено... Мы обеспечили достаточное количество газа и контроль над газовой инфраструктурой", – сказал чешский премьер-министр.

Фиала заверил, что правительство Чехии работает над тем, чтобы ограничить поставки и других видов сырья из России.

К примеру, топливо для чешских атомных электростанций закупается в США и Франции. А что касается российской нефти, премьер Чехии сказал, что ожидает прекращения ее поставок после расширения нефтепровода TAL в следующем году.

В прошлом российский газ составлял почти 97% поставок в Чехию. Сейчас, по данным Министерства промышленности и торговли страны, с января по конец ноября 2023 года он составлял 3,8% внутренних поставок.

В то же время российская нефть все еще составляет значительную долю чешского импорта. Согласно статистике за первое полугодие 2023 года, доля нефти, импортируемой через российский нефтепровод "Дружба", составляла около 65%.