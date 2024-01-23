В Угорщині за кошти, які виділили на підтримку ромів, забили двох свиней

В угорському селі Тисаров влаштували "традиційний забій свиней" на кошти Міністерства внутрішніх справ з програми, призначеної для підтримки ромського населення.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі Népszava.

Восени 2023 року генеральна дирекція з питань соціального розширення прав і можливостей у складі МВС Угорщини оголосила конкурс на підтримку зразкових програм для ромів із бюджетом у 348 мільйонів форинтів.

У межах програми Тисаров отримав 4,2 мільйона форинтів, з яких три пішли на "розвиток ромської громади, збереження культурних цінностей та ресурсів, а також сприяння соціальній інтеграції ромів та їхній інтеграції на ринку праці".

Імовірно, саме ці кошти пішли на організацію забою двох свиней. На фото з заходу, яке поширили представники влади в соцмережах, написаний номер тендеру МВС Угорщини, в межах якого розподіляли кошти.

Роми, згідно з офіційними даними, становлять понад 3% населення Угорщини (за неофіційними, йдеться про 8% і більше) та є найбільшою меншиною країни. За прем'єрства Віктора Орбана роми все частіше стикаються з дискримінацією та упередженнями.

Нагадаємо, в Чехії районний суд міста Пардубіце виніс вироки двом ромам і українцеві, які брали участь у масовій бійці у місті раніше цього року.