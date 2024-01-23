В Венгрии за средства, которые выделили на поддержку ромов, забили двух свиней

В венгерском селе Тисаров устроили "традиционный забой свиней" на средства Министерства внутренних дел из программы, предназначенной для поддержки ромского населения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале Népszava.

Осенью 2023 года генеральная дирекция по вопросам социального расширения прав и возможностей в составе МВД Венгрии объявила конкурс на поддержку образцовых программ для ромов с бюджетом в 348 миллионов форинтов.

В рамках программы Тисаров получил 4,2 миллиона форинтов, из которых три пошли на "развитие ромской общины, сохранение культурных ценностей и ресурсов, а также содействие социальной интеграции ромов и их интеграции на рынке труда".

Вероятно, именно эти средства пошли на организацию забоя двух свиней. На фото с мероприятия, которое распространили представители власти в соцсетях, написан номер тендера МВД Венгрии, в рамках которого распределяли средства.

Ромы, согласно официальным данным, составляют более 3% населения Венгрии (по неофициальным, речь идет о 8% и более) и являются крупнейшим меньшинством страны. При премьерстве Виктора Орбана ромы все чаще сталкиваются с дискриминацией и предубеждениями.

Напомним, в Чехии районный суд города Пардубице вынес приговоры двум ромам и украинцу, которые участвовали в массовой драке в городе ранее в этом году.