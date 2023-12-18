У Чехії винесли вироки учасникам бійки між ромами і українцями в Пардубіце

У Чехії районний суд міста Пардубіце виніс вироки двом ромам і українцеві, які брали участь у масовій бійці у місті раніше цього року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CTK.

Двоє ромів, які брали участь у масовій бійці між ромами та українцями в Пардубіце на початку цьогорічних свят, були засуджені до 150 і 200 годин громадських робіт. Українцеві суд призначив умовне покарання у вигляді семи місяців позбавлення волі з випробувальним терміном 1,5 року.

"Рішення ще не є остаточним, проте вже вдалося виконати наказ щодо двох обвинувачених, залишилося виконати його щодо останнього обвинуваченого, який є українцем", – заявив суддя районного суду Пардубіце Карел Гобернац.

Відповідно до правової кваліфікації, викладеної в обвинувальному акті, може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

1 липня на перехресті вулиць Аненської та Карла IV сталася масова бійка за участю близько двох десятків людей, один з ромів отримав легкі поранення. Через день сотні ромів провели на вулицях міста демонстрацію за свою безпеку.

Ще через день у Пардубіце зустрілися представники поліції, міста, української та ромської громад. За словами речниці поліції Маркети Яновської, всі сторони погодилися, що конфлікт на вулиці Аненській не був результатом довготривалих суперечок між громадами, а був окремим інцидентом.

Конфлікти між ромами та українцями в Чехії загострилися з початку червня, коли стався конфлікт у Брно. Він закінчився загибеллю молодого рома. Після цього в Брно пройшли акції протесту. Підозрюваний чоловік перебуває під вартою.

Ще одна сутичка, в якій взяли участь 18 осіб, сталася 1 липня в Пардубіце. Тоді також роми скликали мітинг протесту.