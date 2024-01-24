В Ужгороді розпочалася зустріч між Шмигалем і Фіцо

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль почав зустріч з очільником словацького уряду Робертом Фіцо.

Про це український прем’єр написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".

Зустріч Шмигаля і Фіцо проходить в Ужгороді.

Глава українського уряду зазначив, що на порядку денному — двосторонні відносини України та Словаччини та підтримка європейських ініціатив.

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – додав Шмигаль.

Перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.

А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".

Внаслідок російських ударів у столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.