В Ужгороді розпочалася зустріч між Шмигалем і Фіцо
Середа, 24 січня 2024, 11:06
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль почав зустріч з очільником словацького уряду Робертом Фіцо.
Про це український прем’єр написав у Telegram, повідомляє "Європейська правда".
Зустріч Шмигаля і Фіцо проходить в Ужгороді.
Глава українського уряду зазначив, що на порядку денному — двосторонні відносини України та Словаччини та підтримка європейських ініціатив.
"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог", – додав Шмигаль.
Перед зустріччю зі Шмигалем Фіцо відзначився низкою скандальних заяв. Зокрема, словацький прем'єр казав, що Україні доведеться віддати частину своєї території Росії.
А напередодні, коли Росія масовано атакувала ракетами Україну, зокрема Київ, Фіцо сказав, що в українській столиці "абсолютно нормальне життя".
Внаслідок російських ударів у столиці, серед іншого, пошкоджені квартири та автомобілі, 22 людини постраждали, одна з них перебуває в реанімації.