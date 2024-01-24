В Ужгороде началась встреча Шмыгаля и Фицо
Среда, 24 января 2024, 11:06
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль начал встречу с главой словацкого правительства Робертом Фицо.
Об этом украинский премьер написал в Telegram, сообщает "Европейская правда".
Встреча Шмыгаля и Фицо проходит в Ужгороде.
Глава украинского правительства отметил, что на повестке дня – двусторонние отношения Украины и Словакии и поддержка европейских инициатив.
"Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", – добавил Шмыгаль.
Перед встречей со Шмыгалем Фицо отметился рядом скандальных заявлений. В частности, словацкий премьер говорил, что Украине придется отдать часть своей территории России.
А накануне, когда Россия массированно атаковала ракетами Украину, в том числе Киев, Фицо сказал, что в украинской столице "абсолютно нормальная жизнь".
В результате российских ударов в столице, среди прочего, повреждены квартиры и автомобили, 22 человека пострадали, один из них в реанимации.