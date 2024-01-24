В Італії по всій країні страйкують водії громадського транспорту

Низка італійських профспілок працівників громадського транспорту оголосили страйк тривалістю одну добу по всій території країни.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

До протесту приєдналися профспілки Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa, що охоплюють працівників метрополітену, автобусів і трамваїв.

У зв’язку зі страйком можливі значні перебої з роботою транспорту, хоча у "гарантовані періоди" (від початку робочого дня до завершення години пік о 8:30 та з 17:00 до 20:00) певна кількість все одно має курсувати.

Протестувальники планують у тому числі вийти до Міністерства транспорту у Римі, вимагаючи кращих заробітних плат та соціальних гарантій.

Зокрема, працівники скаржаться на надто довгі і виснажливі зміни.

У Німеччині з вечора вівторка почався страйк машиністів потягів, який може стати найтривалішим в історії.

Тим часом у Франції та Польщі тривають протести фермерів з вимогами до уряду відреагувати на їхні проблеми.