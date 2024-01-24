Італія лікуватиме в себе 100 палестинських дітей

Італія надасть стаціонарне лікування 100 палестинським дітям з Гази після перевезення їх літаком та кораблем в межах операції, що розпочнеться в найближчі кілька днів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Діти з опохопленого війною сектори Гази лікуватимуться в лікарнях Болоньї, Флоренції, Генуї та Риму, йдеться в заяві міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Перші 30 дітей вилетять з Єгипту, де вони шукали притулку та медичної допомоги. Ще 30 – прибудуть до Італії з родинами наприкінці січня на борту військового корабля "Vulcano", що відправиться з єгипетського порту Аль-Аріш.

Крозетто не уточнив, коли і як будуть перевезені решта 40 дітей.

"Не можна залишатися байдужим перед обличчям серйозної гуманітарної кризи", – сказав глава Міноборони, додавши, що цей крок Італії є "більше моральним обов'язком, ніж політичним".

Раніше повідомляли, що міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вирушає з візитом на Близький Схід, щоб вимагати негайної гуманітарної паузи в бойових діях в Газі.

Перед цим ЗМІ повідомили, що у Євросоюзі розробили план з 10 пунктів для "надійного, всеосяжного вирішення" ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Водночас під час засідання глав МЗС країн ЄС у Брюсселі, на якій був присутній ізраїльський міністр закордонних справ Ісраель Кац, європейським посадовцям не вдалось переконати Ізраїль змінити свою позицію щодо створення палестинської держави.