Италия будет лечить у себя 100 палестинских детей

Италия предоставит стационарное лечение 100 палестинским детям из Газы после перевозки их самолетом и кораблем в рамках операции, которая начнется в ближайшие несколько дней.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Дети из захваченного войной сектора Газы будут лечиться в больницах Болоньи, Флоренции, Генуи и Рима, говорится в заявлении министра обороны Италии Гвидо Крозетто.

Первые 30 детей вылетят из Египта, где они искали убежища и медицинской помощи. Еще 30 – прибудут в Италию с семьями в конце января на борту военного корабля "Vulcano", который отправится из египетского порта Аль-Ариш.

Крозетто не уточнил, когда и как будут перевезены остальные 40 детей.

"Нельзя оставаться равнодушным перед лицом серьезного гуманитарного кризиса", – сказал глава Минобороны, добавив, что этот шаг Италии является "больше моральным долгом, чем политическим".

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом на Ближний Восток, чтобы потребовать немедленной гуманитарной паузы в боевых действиях в Газе.

Перед этим СМИ сообщили, что в Евросоюзе разработали план из 10 пунктов для "надежного, всеобъемлющего решения" израильско-палестинского конфликта.

В то же время во время заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе, на котором присутствовал израильский министр иностранных дел Исраэль Кац, европейским чиновникам не удалось убедить Израиль изменить свою позицию по созданию палестинского государства.