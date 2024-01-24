Кулеба доручив послам у ЄС активніше працювати над конфіскацією активів РФ і постачанням зброї

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 січня провів нараду з послами в країнах-членах Європейського Союзу, яким долучив посилити роботу для подальшого тиску на Росію та допомоги Києву в протистоянні агресії.

Про це, як пише "Європейська правда", сповістили в українському МЗС.

На онлайн-нараді очільник зовнішньополітичного відомства окреслив вісім пріоритетних завдань для послів у ЄС на короткострокову перспективу.

Серед них – рух до початку переговорів про вступ України й забезпечення довгострокової фінансової та військової підтримки ЄС, а також збільшення постачання й спільного виробництва зброї та боєприпасів і ухвалення 13-го санкційного пакету проти Росії.

Також Кулеба доручив послам сприяти подальшому блокуванню шляхів постачання до Росії компонентів для зброї, використанню заморожених російських активів, а ще – протидії пропаганді РФ та ізоляції її дипломатів.

"Всі наші партнери в Європейському Союзі мають чітко усвідомлювати, що на кону доля Європи як континенту свободи та процвітання", – наголосив очільник МЗС.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба звернувся до міністрів закордонних справ ЄС під час їхньої зустрічі 22 січня, закликавши збільшити постачання зброї, затвердити довгострокову програму підтримки, конфіскувати активи РФ і перервати постачання до Росії критичних компонентів.