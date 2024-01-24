Кулеба поручил послам в ЕС активнее работать над конфискацией активов РФ и поставками оружия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 января провел совещание с послами в странах-членах Европейского Союза, которым поручил усилить работу для дальнейшего давления на Россию и помощи Киеву в противостоянии агрессии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в украинском МИД.

На онлайн-совещании глава внешнеполитического ведомства очертил восемь приоритетных задач для послов в ЕС на краткосрочную перспективу.

Среди них – движение к началу переговоров о вступлении Украины и обеспечение долгосрочной финансовой и военной поддержки ЕС, а также увеличение поставок и совместного производства оружия и боеприпасов и принятие 13-го санкционного пакета против России.

Также Кулеба поручил послам способствовать дальнейшему блокированию путей поставки в Россию компонентов для оружия, использованию замороженных российских активов, а еще – противодействию пропаганде РФ и изоляции ее дипломатов.

"Все наши партнеры в Европейском Союзе должны четко осознавать, что на кону судьба Европы как континента свободы и процветания", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, Дмитрий Кулеба обратился к министрам иностранных дел ЕС во время их встречи 22 января, призвав увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать активы РФ и прервать поставки в Россию критических компонентов.