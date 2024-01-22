Кулеба звернувся до ЄС щодо зброї, активів РФ і переговорів про вступ

Україна закликає ЄС збільшити постачання зброї, затвердити довгострокову програму підтримки, конфіскувати активи РФ і перервати постачання до Росії критичних компонентів.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у понеділок, 22 січня, під час виступу на першій у цьому році Раді міністрів закордонних справ ЄС, його цитує пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

Кулеба звернув увагу міністрів країн ЄС на ескалацію повітряного терору Росії та закликав їх збільшити та прискорити військову підтримку нашої держави.

Він нагадав про потребу створення спільного простору європейських оборонних індустрій та європейського оборонного хабу в Україні.

Міністр також привітав історичне рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС і закликав якнайшвидше рухатися до їх практичного старту. Він поінформував колег щодо прогресу в імплементації всіх чотирьох законодавчих кроків, визначених Єврокомісією, що має стати основою для затвердження переговорної рамки.

"Ми маємо зберігати темп, проводячи скринінг законодавства та готуючи переговорну рамку. Ми розраховуємо, що вона буде затверджена якомога швидше, одразу ж після оцінки Єврокомісією у найближчі місяці впровадження Україною чотирьох кроків, що дозволить нам провести першу міжурядову конференцію вже у першій половині цього року", – підкреслив глава МЗС України.

Міністр окремо підкреслив важливість схвалення 1 лютого Європейською Радою програми довгострокового фінансування України у розмірі 50 мільярдів євро.

Кулеба також зауважив, що Росія досі має змогу отримувати деякі технології та обладнання, включно з чіпами та мікросхемами, які використовує для виробництва зброї.

"Необхідна заборона на постачання товарів подвійного призначення та низки цивільних товарів, які Росія використовує для виробництва зброї. Ваші країни мають одні з найкращих фінансових розвідок світу, які здатні виявити та заблокувати відповідні бізнес-схеми", – зазначив міністр.

Кулеба висловив сподівання щодо швидкого затвердження наступного пакета санкцій проти Росії, а також успішного проведення роботи із пошуку механізмів використання заморожених активів Росії для відновлення України.

"Усі заблоковані російські активи мають бути використані для компенсації наслідків російської агресії, оборони та відновлення України. Шляхи втілення цього рішення можуть та мають бути знайдені ЄС спільно з "Групою семи". Для цього є всі міжнародно-правові підстави", – зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю міністрів у понеділок заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.