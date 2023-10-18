Британський музей повністю оцифрує колекцію після крадіжок експонатів

Британський музей заявив у середу, що планує оцифрувати всю свою колекцію, посилаючись на необхідність забезпечити публічний доступ до свого величезного каталогу після того, як у серпні стало відомо, що 2 000 артефактів були вкрадені або зникли.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Музей, один з найвідвідуваніших у світі, намагається впоратися з наслідками крадіжок, які висвітлили внутрішні недоліки і призвели до звільнення його директора.

"По суті, ми стали жертвами внутрішньої роботи того, хто, як ми вважаємо, протягом тривалого часу обкрадав музей і кому музей довіряв", – заявив його керівник Джордж Осборн парламентському комітету з питань культури, ЗМІ та спорту.

"Є багато уроків, які потрібно винести", – додав він.

За оцінками Осборна, близько 350 артефактів перебувають у процесі повернення.

Музей, який зберігає такі скарби, як Розетський камінь і мармури Парфенону, звільнив одного зі своїх співробітників через крадіжки, які також розслідує лондонська міська поліція.

Також повідомляють, що серед викрадених предметів були золоті каблучки, сережки та інші ювелірні вироби давньогрецького та римського періодів, а також дрібні предмети, такі як дорогоцінні камені, які часто вставляли в каблучки.

"Ми вжили заходів для покращення безпеки і тепер впевнені, що подібна крадіжка більше ніколи не повториться", – сказав у своїй заяві тимчасовий директор музею Марк Джонс.

"Але ми не можемо і не повинні вважати, що безпека колекції, в більш широкому сенсі, може бути досягнута, просто зачинивши все під замок. Я переконаний, що найважливішою відповіддю на крадіжки є розширення доступу до колекції", – вважає він.

Запропонований проєкт оцифрування займе 5 років, при цьому 2,4 мільйона записів потрібно буде завантажити або оновити. Згідно з інформацією на сайті музею, його колекція налічує щонайменше 8 мільйонів об'єктів.

Музей, який протягом багатьох років протистояв закликам багатьох країн, в тому числі Греції, репатріювати історичні скарби, минулого місяця запустив громадську гарячу лінію із закликом про допомогу в пошуку викрадених предметів.