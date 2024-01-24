Міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб розпорядилась, аби бельгійські дипломати допомогли єврокомісару з питань юстиції Дідьє Рейндерсу, обраному від цієї країни, стати новим генеральним секретарем Ради Європи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Politico.

В інструкції голови бельгійського МЗС дипломатам країни наказано "зробити все можливе", щоб сприяти кандидатурі Рейндерса до 25 січня, коли претенденти на посаду генсека Ради Європи будуть розглядатися старшими співробітниками Коледжу Європи.

Хоча бельгійський єврокомісар є офіційним претендентом на посаду, він поки офіційно не веде передвиборчої кампанії.

Обрання Рейндерса ускладнюють нові правила Європейської комісії для співробітників, які беруть участь у виборах на будь-які посади. Серед іншого, кандидати повинні стежити, аби їхня кампанія не сприймалась як така, що впливає на виконання посадових обов’язків.

Бельгійський єврокомісар не буде йти у відпустку, поки в Раді Європи офіційно не зареєструють його кандидатуру. Це має статись до березня, коли заплановані співбесіди з претендентами та їхній остаточний список передають Парламентській асамблеї Ради Європи.

Як відомо, Дідьє Рейндерс змагатиметься за посаду генсека РЄ з колишнім президентом Швейцарії Аленом Берсе та колишнім міністром культури Естонії Індреком Сааром.

Чинна генеральна секретарка, представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти на другий термін, на який мала право за правилами організації.