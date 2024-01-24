Дипломатам Бельгии поручили помочь избранию еврокомиссара от страны генсеком СЕ

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб распорядилась, чтобы бельгийские дипломаты помогли еврокомиссару по вопросам юстиции Дидье Рейндерсу, избранному от этой страны, стать новым генеральным секретарем Совета Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico.

В инструкции главы бельгийского МИД дипломатам страны приказано "сделать все возможное", чтобы способствовать кандидатуре Рейндерса до 25 января, когда претенденты на должность генсека Совета Европы будут рассматриваться старшими сотрудниками Колледжа Европы.

Хотя бельгийский еврокомиссар является официальным претендентом на должность, он пока официально не ведет предвыборной кампании.

Избрание Рейндерса усложняют новые правила Европейской комиссии для сотрудников, участвующих в выборах на любые должности. Среди прочего, кандидаты должны следить, чтобы их кампания не воспринималась как влияющая на выполнение должностных обязанностей.

Бельгийский еврокомиссар не будет уходить в отпуск, пока в Совете Европы официально не зарегистрируют его кандидатуру. Это должно произойти до марта, когда запланированы собеседования с претендентами и их окончательный список передают Парламентской ассамблее Совета Европы.

Как известно, Дидье Рейндерс будет соревноваться за пост генсека СЕ с бывшим президентом Швейцарии Аленом Берсе и бывшим министром культуры Эстонии Индреком Сааром.

Действующий генеральный секретарь, представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич решила не идти на второй срок, на который имела право по правилам организации.