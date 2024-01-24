Новим комісаром Ради Європи з прав людини стане представник Ірландії

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 24 січня обрала новим комісаром із прав людини представника Ірландії, голову Агентства ЄС із фундаментальних прав Майкла О’Флаерті.

Про це повідомляє "Європейська правда".

О’Флаерті отримав підтримку 104 делегатів ПАРЄ з-поміж 211, які брали участь у голосуванні. Він замінить на посаді комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович, чий шестирічний мандат спливає 1 квітня.

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Іншими двома кандидатами на посаду були представник Австрії, правозахисник Манфред Новак і болгарська політикиня й урядовиця Меглена Кунева.

Майкл О'Флаерті з вересня 2015 року очолює Агентство Європейського Союзу з фундаментальних прав – консультативний орган ЄС із прав людини. Перед тим він працював в ООН і комісії з прав людини Північної Ірландії.

Комісар Ради Європи з прав людини сприяє підвищенню рівня обізнаності про права людини, діалогу між державами, суспільством і неурядовими організаціями з цього питання, а також готує звіти й рекомендації для покращення ситуації з правами людини.

Колишня комісарка Дуня Міятович кілька разів бувала в Україні після повномасштабного вторгнення Росії та закликала створити механізм повернення викрадених Росією українських дітей.