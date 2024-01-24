Новым комиссаром Совета Европы по правам человека станет представитель Ирландии

Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании 24 января избрала новым комиссаром по правам человека представителя Ирландии, главу Агентства ЕС по фундаментальным правам Майкла О'Флаэрти.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О'Флаэрти получил поддержку 104 делегатов ПАСЕ из 211, участвовавших в голосовании. Он заменит на посту комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, чей шестилетний мандат истекает 1 апреля.

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Другими двумя кандидатами на должность были представитель Австрии, правозащитник Манфред Новак и болгарский политик и чиновница Меглена Кунева.

Майкл О'Флаэрти с сентября 2015 года возглавляет Агентство Европейского Союза по фундаментальным правам – консультативный орган ЕС по правам человека. Перед тем он работал в ООН и комиссии по правам человека Северной Ирландии.

Комиссар Совета Европы по правам человека способствует повышению уровня осведомленности о правах человека, диалогу между государствами, обществом и неправительственными организациями по этому вопросу, а также готовит отчеты и рекомендации для улучшения ситуации с правами человека.

Бывшая комиссар Дуня Миятович несколько раз бывала в Украине после полномасштабного вторжения России и призвала создать механизм возвращения похищенных Россией украинских детей.