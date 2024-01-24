Голова МЗС Литви про потискання рук Лаврова й Гутерреша: НеймовірНОО

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс розкритикував потискання генсеком ООН Антоніу Гутеррешем руки росіянину Сергєю Лаврову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Ландсбергіс виклав скриншот зустрічі Гутерреша й Лаврова з підписом: "НеймовірНОО" (в оригіналі UNbelievable обігрує англійську абревіатуру ООН – UN).

Голова МЗС Росії прибув до Нью-Йорка раніше цього тижня для участі в засіданнях Ради безпеки ООН, присвячених Україні та Близькому Сходу.

Під час виступу в понеділок, 22 січня, Лавров озвучив традиційний набір огульних пропагандистських меседжів про неготовність України й Заходу до переговорів, критику "формули миру" і таке подібне.

Нагадаємо також, що для поїздок у США Лаврову й решті керівництва РФ потрібен спеціальний дозвіл, позаяк західні держави закрили свій повітряний простір для російських літаків.

Як повідомлялось, Велика Британія надала групі експертів ООН супутникові фотографії, які можуть доводити факт поставок РФ північнокорейських озброєнь, щоб ініціювати офіційне розслідування щодо цих фактів.