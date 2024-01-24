Глава МИД Литвы о рукопожатиях Лаврова и Гутерреша: НевероятНОО

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис раскритиковал пожатие генсеком ООН Антониу Гутеррешем руки россиянину Сергею Лаврову.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter (X) Ландсбергис изложил скриншот встречи Гутерреша и Лаврова с подписью: "НевероятНОО" (в оригинале UNbelievable обыгрывает английскую аббревиатуру ООН – UN).

Глава МИД России прибыл в Нью-Йорк ранее на этой неделе для участия в заседаниях Совета безопасности ООН, посвященных Украине и Ближнему Востоку.

Во время выступления в понедельник, 22 января, Лавров озвучил традиционный набор оголтелых пропагандистских месседжей о неготовности Украины и Запада к переговорам, критике "формулы мира" и так далее.

Напомним также, что для поездок в США Лаврову и остальному руководству РФ требуется специальное разрешение, так как западные государства закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Как сообщалось, Великобритания предоставила группе экспертов ООН спутниковые фотографии, которые могут доказывать факт поставок РФ северокорейских вооружений, чтобы инициировать официальное расследование этих фактов.