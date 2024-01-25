У Данії через спалах пташиного грипу знищать 25 тисяч індиків

У данській Зеландії через спалах пташиного грипу на фермі знищать 25 тисяч індиків.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

У господарстві з 25 тисячами індиків виявили високопатогенний пташиний грип, у зв’язку з чим профільна служба розпорядилася знищити усіх птахів із зараженого поголів’я.

Окрім знищення птахів, довкола ферми встановлять зону санітарного спостереження, щоб зменшити ризик поширення вірусу.

Це перший у 2024 році випадок виявлення в країні пташиного грипу H5N1.

Пташиний грип дуже рідко передається до людей, але смертельний для птахів.

Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи.

Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.