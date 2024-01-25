У Данії через спалах пташиного грипу знищать 25 тисяч індиків
Четвер, 25 січня 2024, 12:09
У данській Зеландії через спалах пташиного грипу на фермі знищать 25 тисяч індиків.
Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".
У господарстві з 25 тисячами індиків виявили високопатогенний пташиний грип, у зв’язку з чим профільна служба розпорядилася знищити усіх птахів із зараженого поголів’я.
Окрім знищення птахів, довкола ферми встановлять зону санітарного спостереження, щоб зменшити ризик поширення вірусу.
Це перший у 2024 році випадок виявлення в країні пташиного грипу H5N1.
Пташиний грип дуже рідко передається до людей, але смертельний для птахів.
Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи.
Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.
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