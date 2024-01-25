Укр Рус Eng

У Данії через спалах пташиного грипу знищать 25 тисяч індиків

Четвер, 25 січня 2024, 12:09

У данській Зеландії через спалах пташиного грипу на фермі знищать 25 тисяч індиків.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда". 

У господарстві з 25 тисячами індиків виявили високопатогенний пташиний грип, у зв’язку з чим профільна служба розпорядилася знищити усіх птахів із зараженого поголів’я. 

У Фінляндії присплять 120 тисяч лисиць і норок через спалах пташиного грипу

Окрім знищення птахів, довкола ферми встановлять зону санітарного спостереження, щоб зменшити ризик поширення вірусу.

Це перший у 2024 році випадок виявлення в країні пташиного грипу H5N1.

Пташиний грип дуже рідко передається до людей, але смертельний для птахів. 

Останніми роками вірус є великою проблемою для птахівництва та загалом тваринництва у багатьох країнах Європи. 

Епідемію 2022 року називали найгіршою з усіх, які відстежувалися.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Данія