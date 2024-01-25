В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков

В датской Зеландии из-за вспышки птичьего гриппа на ферме уничтожат 25 тысяч индюков.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

В хозяйстве с 25 тысячами индюков обнаружили высокопатогенный птичий грипп, в связи с чем профильная служба распорядилась уничтожить всех птиц из зараженного поголовья.

Помимо уничтожения птиц, вокруг фермы установят зону санитарного наблюдения, чтобы уменьшить риск распространения вируса.

Это первый в 2024 году случай выявления в стране птичьего гриппа H5N1.

Птичий грипп очень редко передается к людям, но смертелен для птиц.

В последние годы вирус является большой проблемой для птицеводства и в целом животноводства во многих странах Европы.

Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.