В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 25 тысяч индюков
Четверг, 25 января 2024, 12:09
В датской Зеландии из-за вспышки птичьего гриппа на ферме уничтожат 25 тысяч индюков.
Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".
В хозяйстве с 25 тысячами индюков обнаружили высокопатогенный птичий грипп, в связи с чем профильная служба распорядилась уничтожить всех птиц из зараженного поголовья.
Помимо уничтожения птиц, вокруг фермы установят зону санитарного наблюдения, чтобы уменьшить риск распространения вируса.
Это первый в 2024 году случай выявления в стране птичьего гриппа H5N1.
Птичий грипп очень редко передается к людям, но смертелен для птиц.
В последние годы вирус является большой проблемой для птицеводства и в целом животноводства во многих странах Европы.
Эпидемию 2022 года называли худшей из всех, которые отслеживались.
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