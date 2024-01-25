Стефанішина: 50 млрд євро від ЄС будуть, є "три-чотири сценарії"

Небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, рішення про надання фінансової допомоги Києву в розмірі 50 млрд євро на наступні чотири роки однозначно буде ухвалене.

Про це заявила віцепрем’єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, її цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

"Хочу звернутися до всіх українців і сказати, що небезпеки того, що Україна залишиться без фінансування Європейського Союзу, немає, це рішення однозначно буде ухвалене.

Ми маємо як мінімум три-чотири сценарії ухвалення цього рішення на столі, але боремося за найкраще і найпередбачуваніше для нас – це 50 млрд євро на чотири роки, проголосоване консенсусом усіх держав", – сказала Стефанішина в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Віцепрем'єрка зараз перебуває з візитом у Брюсселі, де стало відомо, що ЄС починає "скринінг України" перед стартом переговорів про вступ.

1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС прийматимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду обсягом 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі – під час повоєнного відновлення країни.

Угорщина раніше заявляла, що може зняти своє вето на пакет допомоги на 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. І, за даними ЗМІ, Європейська комісія готова прийняти деякі вимоги Будапешта.