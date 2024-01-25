Стефанишина: 50 млрд евро от ЕС будут, есть "три-четыре сценария"

Опасности того, что Украина останется без финансирования Европейского Союза, нет, решение о предоставлении финансовой помощи Киеву в размере 50 млрд евро на следующие четыре года однозначно будет принято.

Об этом заявила вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, ее цитирует "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

"Хочу обратиться ко всем украинцам и сказать, что опасности того, что Украина останется без финансирования Европейского Союза, нет, это решение однозначно будет принято.

У нас есть как минимум три-четыре сценария принятия этого решения на столе, но мы боремся за лучшее и самое предсказуемое для нас – это 50 млрд евро на четыре года, проголосованное консенсусом всех государств", – сказала Стефанишина в эфире телемарафона "Единые новости".

Вице-премьер сейчас находится с визитом в Брюсселе, где стало известно, что ЕС начинает "скрининг Украины" перед стартом переговоров о вступлении.

1 февраля состоится специальное заседание Европейского совета, во время которого лидеры государств и правительств ЕС будут принимать решение о внесении изменений в многолетний бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Предложения Еврокомиссии предусматривают создание так называемого Украинского фонда объемом 50 миллиардов евро на следующие четыре года, которые обеспечат постоянную поддержку для Украины сейчас, а также в перспективе – во время послевоенного восстановления страны.

Венгрия ранее заявляла, что может снять свое вето на пакет помощи на 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться ежегодно. И, по данным СМИ, Европейская комиссия готова принять некоторые требования Будапешта.